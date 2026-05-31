Суд відправив під варту фігурантів справи про хабар у $1 млн за постачання дронів, - НАБУ. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які рішення ухвалив суд

Згідно з рішенням суду, посадовця Адміністрації ДПСУ взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн.

Власнику компанії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 44,262 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податківця на Сумщині підозрюють у допомозі начальниці ДПС отримати 1,5 млн грн хабаря, - САП

У чому підозрюють фігурантів

За даними слідства, як раніше й повідомляв Цензор.НЕТ, посадовець ДПСУ та підприємець були причетні до схеми під час закупівлі безпілотних авіаційних комплексів для прикордонної служби.

Слідство вважає, що посадовець створив умови для перемоги у тендері підконтрольної компанії. Однак переможцем закупівлі стало інше підприємство, яке запропонувало нижчу ціну – 760 млн грн замість початкових 825 млн грн.

Після цього, за версією правоохоронців, підприємець почав вимагати від переможця тендеру неправомірну вигоду за безперешкодне укладення та виконання контракту. Сума хабаря, за даними слідства, становила 1 млн доларів США, або 5–10% від вартості майбутнього договору.

У НАБУ та САП вважають, що отримані кошти фігуранти планували розподілити між собою та окремими посадовцями ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще одному учаснику оборудки на закупівлі дронів оголосили про підозру, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідство триває

Посадовцю Держприкордонслужби інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Власнику компанії інкримінують пособництво в одержанні неправомірної вигоди за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $100 тис. хабаря і схема відкатів: завершено розслідування щодо екскерівників прокуратури Івано-Франківщини, - НАБУ