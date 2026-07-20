$5000 за зняття з розшуку та бронювання: на Одещині затримали командира взводу охорони. ФОТОрепортаж
Правоохоронці на Одещині викрили корупційну схему уникнення призову на службу та затримали військовослужбовця керівної ланки.
Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, у справі фігурує командир взводу охорони однієї з військових частин.
"Він за 5000 доларів неправомірної вигоди гарантував чоловікові, який розшукується ТЦК за порушенням правил військового обліку, вирішити його проблему. Зокрема, вплинути на потрібних осіб з ТЦК та СП щодо зняття "клієнта" з розшуку та у подальшому фіктивно працевлаштувати на підприємство критичної інфраструктури. Бронювання було б підставою для відстрочки від мобілізації", - заявили у поліції.
Військовослужбовця затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
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