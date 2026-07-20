$5000 за зняття з розшуку та бронювання: на Одещині затримали командира взводу охорони. ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Одещині викрили корупційну схему уникнення призову на службу та затримали військовослужбовця керівної ланки.

Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, у справі фігурує командир взводу охорони однієї з військових частин.

"Він за 5000 доларів неправомірної вигоди гарантував чоловікові, який розшукується ТЦК за порушенням правил військового обліку, вирішити його проблему. Зокрема, вплинути на потрібних осіб з ТЦК та СП щодо зняття "клієнта" з розшуку та у подальшому фіктивно працевлаштувати на підприємство критичної інфраструктури. Бронювання було б підставою для відстрочки від мобілізації", - заявили у поліції.

Військовослужбовця затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.







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