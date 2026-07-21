Трое мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы незаконно выехать из Украины, - ГПСУ. ФОТО

Трое мужчин пытались подкупить пограничников Мукачевского отряда, чтобы без законных оснований покинуть территорию Украины. Общая сумма предложенных взяток превысила 35 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Две попытки подкупа произошли в пункте пропуска "Дяково" на украинско-румынской границе. С интервалом всего в 20 минут взятки пограничникам предложили двое жителей Ивано-Франковской области, которые пытались выехать из Украины, не имея документов, дающих право на пересечение государственной границы.







Еще один случай зафиксировали в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией. Там 34-летний житель Черновицкой области, у которого также не было необходимых документов для выезда, предложил пограничникам деньги, надеясь избежать установленной процедуры пограничного контроля.

Во всех трех случаях военнослужащие отказались от неправомерной выгоды и действовали в соответствии с требованиями законодательства.

По каждому факту пограничники направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В Госпогранслужбе также отметили, что с начала 2026 года военнослужащие Мукачевского пограничного отряда уже отказались от взяток на общую сумму около полумиллиона гривен.

В ведомстве подчеркнули, что Государственная пограничная служба Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции. Все попытки подкупа пограничников документируются, а виновные привлекаются к ответственности.

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