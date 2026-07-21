Троє чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб незаконно виїхати з України, - ДПСУ. ФОТО

Троє чоловіків намагалися підкупити прикордонників Мукачівського загону, щоб без законних підстав залишити територію України. Загальна сума запропонованих хабарів перевищила 35 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Дві спроби підкупу сталися у пункті пропуску "Дякове" на українсько-румунському кордоні. З інтервалом лише у 20 хвилин хабарі прикордонникам запропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати з України, не маючи документів, що надають право на перетин державного кордону.







Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною. Там 34-річний житель Чернівецької області, який також не мав необхідних документів для виїзду, запропонував прикордонникам гроші, сподіваючись уникнути встановленої процедури прикордонного контролю.

У всіх трьох випадках військовослужбовці відмовилися від неправомірної вигоди та діяли відповідно до вимог законодавства.

За кожним фактом прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

У Держприкордонслужбі також зазначили, що від початку 2026 року військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону вже відмовилися від хабарів на загальну суму близько пів мільйона гривень.

У відомстві наголосили, що Державна прикордонна служба України дотримується принципу нульової толерантності до корупції. Усі спроби підкупу прикордонників документуються, а винні особи притягуються до відповідальності.

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