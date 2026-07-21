Россияне атаковали автомобиль с гражданскими лицами на Донетчине: двое погибших, трое раненых. ФОТО

21 июля днем российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Знаменовка Краматорского района Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По данным следствия, около 13:25 оккупанты атаковали село Знаменовка Александровской громады. Под удар попал автомобиль, в котором находились мирные жители.

На месте погибли 76-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Еще трое человек - две женщины и мужчина - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военное преступление.





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