УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атаки безпілотників на Донеччину
449 0

Росіяни атакували авто з цивільними на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених. ФОТО

Російські війська вдень 21 липня завдали удару по цивільному автомобілю в селі Знаменівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, близько 13:25 окупанти атакували село Знаменівка Олександрівської громади. Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували мирні жителі.

На місці загинули 76-річний чоловік та 68-річна жінка.

Ще троє людей – двоє жінок і чоловік – зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнний злочин.

Двоє людей загинули внаслідок удару РФ по цивільному автомобілю на Донеччині
Двоє людей загинули внаслідок удару РФ по цивільному автомобілю на Донеччині

Читайте: Ворог вдарив по рятувальниках у Краматорському районі: пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6645) обстріл (35231) жертви (2028) Донецька область (11539)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 