Росіяни атакували авто з цивільними на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених. ФОТО
Російські війська вдень 21 липня завдали удару по цивільному автомобілю в селі Знаменівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 13:25 окупанти атакували село Знаменівка Олександрівської громади. Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували мирні жителі.
На місці загинули 76-річний чоловік та 68-річна жінка.
Ще троє людей – двоє жінок і чоловік – зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали медичну допомогу.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнний злочин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль