Житель Хмельнитчины пытался подкупить пограничника на границе с Польшей: спрятал в паспорт 5 тыс. грн. ФОТО

56-летний житель Хмельницкой области пытался подкупить пограничника в пункте пропуска "Краковец", чтобы выехать из Украины без необходимых документов. Для этого он вложил в паспорт 5 тыс. грн и передал его военнослужащему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел во время прохождения пограничного контроля. У мужчины не было документов, дающих право на пересечение государственной границы, поэтому он решил предложить пограничнику неправомерную выгоду.

Военнослужащий отказался от денег и сообщил о факте попытки подкупа. По признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), проинформирована Национальная полиция.





В Госпогранслужбе также сообщили, что с начала 2026 года военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда уже 269 раз отказались от предложенных взяток. Общая сумма неправомерной выгоды, которую пытались передать, превысила 1,2 млн грн. Все задокументированные материалы переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Читайте: 6 тысяч долларов за побег в Румынию: на Прикарпатье задержали организатора схемы переправки уклонистов. ФОТО