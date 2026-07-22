Житель Хмельниччини намагався підкупити прикордонника на кордоні з Польщею: сховав у паспорт 5 тис. грн. ФОТО

56-річний житель Хмельницької області намагався підкупити прикордонника у пункті пропуску "Краківець", щоб без необхідних документів виїхати з України. Для цього він вклав у паспорт 5 тис. грн і передав його військовослужбовцю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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Інцидент стався під час проходження прикордонного контролю. Чоловік не мав документів, які дають право на перетин державного кордону, тому вирішив запропонувати прикордоннику неправомірну вигоду.

Військовослужбовець від грошей відмовився та повідомив про факт спроби підкупу. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"), поінформовано Національну поліцію.





У Держприкордонслужбі також повідомили, що з початку 2026 року військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону вже 269 разів відмовилися від запропонованих хабарів. Загальна сума неправомірної вигоди, яку намагалися передати, перевищила 1,2 млн грн. Усі задокументовані матеріали передано правоохоронним органам для подальшого розслідування.

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