Пограничник пытался откупиться от службы: за побег предложил командиру $3 тыс., - ГБР. ФОТО

Пограничнику предъявили подозрение в попытке подкупить командира подразделения, чтобы тот помог ему сбежать с места службы и скрыл факт дезертирства. За это военнослужащий предложил 3 тыс. долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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По данным следствия, в конце июня 2026 года пограничник решил дезертировать и привлек к реализации своего плана знакомого. Тот связался с командиром подразделения и от имени военнослужащего предложил неправомерную выгоду. Впоследствии сам пограничник лично подтвердил свои намерения и пообещал передать 3 тыс. долларов.

Командир действовал в сотрудничестве с правоохранительными органами. После передачи денег он вывез военнослужащего за пределы места службы, где его уже ждал сообщник на автомобиле. По версии следствия, они планировали отправиться в Днепропетровскую область.

Сразу после встречи обоих мужчин задержали сотрудники ГБР.











Пограничнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Его сообщнику инкриминируют ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору группой лиц.

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

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