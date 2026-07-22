Пограничник пытался откупиться от службы: за побег предложил командиру $3 тыс., - ГБР. ФОТО
Пограничнику предъявили подозрение в попытке подкупить командира подразделения, чтобы тот помог ему сбежать с места службы и скрыл факт дезертирства. За это военнослужащий предложил 3 тыс. долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным следствия, в конце июня 2026 года пограничник решил дезертировать и привлек к реализации своего плана знакомого. Тот связался с командиром подразделения и от имени военнослужащего предложил неправомерную выгоду. Впоследствии сам пограничник лично подтвердил свои намерения и пообещал передать 3 тыс. долларов.
Командир действовал в сотрудничестве с правоохранительными органами. После передачи денег он вывез военнослужащего за пределы места службы, где его уже ждал сообщник на автомобиле. По версии следствия, они планировали отправиться в Днепропетровскую область.
Сразу после встречи обоих мужчин задержали сотрудники ГБР.
Пограничнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).
Его сообщнику инкриминируют ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору группой лиц.
Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль