На Волыни задержали мужчину, который за $20 тысяч обещал "списать" пограничника со службы. ФОТО

В Луцке правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который вымогал у семьи военнослужащего-пограничника 20 тысяч долларов за содействие в его увольнении с военной службы по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, фигурант уверял, что имеет необходимые связи среди чиновников и может повлиять на решение о направлении пограничника в медицинское учреждение и последующем оформлении увольнения со службы по состоянию здоровья.

Мужчину задержали во время получения первой части оговоренной суммы — 10 тысяч долларов США.







В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды, автомобиль и мобильный телефон.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Операцию провели сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции в Волынской области, следователями ГУНП и бойцами спецподразделения "Корд" под процессуальным руководством Луцкой окружной прокуратуры.

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