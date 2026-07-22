На Волині затримали чоловіка, який за $20 тисяч обіцяв "списати" прикордонника зі служби. ФОТО

У Луцьку правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який вимагав у родини військовослужбовця-прикордонника 20 тисяч доларів за сприяння у його звільненні з військової служби за станом здоров'я.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, фігурант запевняв, що має необхідні зв'язки серед посадовців і може вплинути на рішення щодо направлення прикордонника до медичного закладу та подальшого оформлення списання зі служби за станом здоров'я.

Чоловіка затримали під час отримання першої частини обумовленої суми – 10 тисяч доларів США.







Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, отримані як неправомірну вигоду, автомобіль та мобільний телефон.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Операцію провели співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції у Волинській області, слідчими ГУНП та бійцями спецпідрозділу "Корд" під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури.

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