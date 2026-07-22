Прикордонник намагався відкупитися від служби: за втечу запропонував командиру $3 тис., - ДБР. ФОТО

Прикордоннику повідомили про підозру за спробу підкупити командира підрозділу, аби той допоміг йому втекти з місця служби та приховав факт дезертирства. За це військовослужбовець запропонував 3 тис. доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, наприкінці червня 2026 року прикордонник вирішив дезертирувати та залучив до реалізації свого плану знайомого. Той зв'язався з командиром підрозділу та від імені військовослужбовця запропонував неправомірну вигоду. Згодом сам прикордонник особисто підтвердив свої наміри й пообіцяв передати 3 тис. доларів.

Командир діяв у взаємодії з правоохоронцями. Після передачі грошей він вивіз військовослужбовця за межі місця служби, де на нього вже чекав спільник на автомобілі. За версією слідства, вони планували вирушити до Дніпропетровської області.

Одразу після зустрічі обох чоловіків затримали працівники ДБР.











Прикордоннику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Його спільнику інкримінують ч. 3 ст. 369 КК України – надання неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою групою осіб.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

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