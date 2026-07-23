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Бывшего начальника ТЦК во Львовской области будут судить за фиктивное освобождение от мобилизации, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывший руководитель районного ТЦК и СП во Львовской области предстанет перед судом за внесение в служебные базы ложных данных, что позволило избежать мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

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Установлено, что в апреле 2025 года чиновник без законных оснований указал в служебных базах, что мужчина призывного возраста якобы проходит военную службу. На самом деле тот оставался дома, мог свободно передвигаться и уклоняться от мобилизационных мер.

Полковник обвиняется в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

В январе 2026 года ГБР сообщило должностному лицу о подозрении.

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Бывший руководитель районного ТЦК и СП во Львовской области предстанет перед судом за внесение в служебные базы ложных данных
Бывший руководитель районного ТЦК и СП во Львовской области предстанет перед судом за внесение в служебные базы ложных данных
Бывший руководитель районного ТЦК и СП во Львовской области предстанет перед судом за внесение в служебные базы ложных данных
Бывший руководитель районного ТЦК и СП во Львовской области предстанет перед судом за внесение в служебные базы ложных данных

Автор: 

ГБР (3514) ТЦК (1240) Львовская область (3258)
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