Бывшего начальника ТЦК во Львовской области будут судить за фиктивное освобождение от мобилизации, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бывший руководитель районного ТЦК и СП во Львовской области предстанет перед судом за внесение в служебные базы ложных данных, что позволило избежать мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Установлено, что в апреле 2025 года чиновник без законных оснований указал в служебных базах, что мужчина призывного возраста якобы проходит военную службу. На самом деле тот оставался дома, мог свободно передвигаться и уклоняться от мобилизационных мер.
Полковник обвиняется в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет.
В январе 2026 года ГБР сообщило должностному лицу о подозрении.
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