Ексначальника ТЦК на Львівщині судитимуть за фіктивне бронювання від мобілізації, - ДБР. ФОТОрепортаж

Колишній керівник районного ТЦК та СП на Львівщині постане перед судом за внесення до службових баз неправдивих даних, що дозволили уникнути мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Встановлено, що у квітні 2025 року посадовець без законних підстав зазначив у службових базах, що чоловік призовного віку нібито проходить військову службу. Насправді той залишався вдома, міг вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів.

Полковник обвинувачується у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до двох років.

У січні 2026 року ДБР повідомило посадовцю про підозру.

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