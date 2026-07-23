Российский Су-57 упал в Подмосковье, - росСМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В российском Подмосковье разбился военный самолет.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Это произошло в Одинцовском районе.

Предварительно известно, что пилот успел катапультироваться.

По данным СМИ, вероятно, речь идет о Су-57. Это новейший истребитель пятого поколения.

В Минобороны России заявили, что упал учебно-боевой самолет. Это произошло во время взлета. Предварительная причина – техническая неисправность.

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