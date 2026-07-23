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Новости Фото РФ потеряла самолет штурмовик
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Российский Су-57 упал в Подмосковье, - росСМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В российском Подмосковье разбился военный самолет.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Это произошло в Одинцовском районе.

Предварительно известно, что пилот успел катапультироваться.

По данным СМИ, вероятно, речь идет о Су-57. Это новейший истребитель пятого поколения.

В Минобороны России заявили, что упал учебно-боевой самолет. Это произошло во время взлета. Предварительная причина – техническая неисправность.

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Военный самолёт упал в Подмосковье'ї
Военный самолёт упал в Подмосковье'ї
Военный самолёт упал в Подмосковье'ї
Военный самолёт упал в Подмосковье'ї

Автор: 

Подмосковье (77) россия (98357) самолет (3752)
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Топ комментарии
+26
Впав це добре а погано що в полі а не на голови кацапам.
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23.07.2026 13:28 Ответить
+20
дрібниця, але приємно
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23.07.2026 13:27 Ответить
+15
Шкода. Дуже шкода що встиг катапультуватися
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23.07.2026 13:31 Ответить

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