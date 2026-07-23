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Російський Су-57 впав у Підмосков’ї, - росЗМІ. ФОТОрепортаж
У російському Підмосков'ї впав військовий літак.
Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це сталося в Одинцовському районі.
Попередньо, відомо, що пілот встиг катапультуватися.
За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про про Су-57. Це новітній винищувач п'ятого покоління.
У Міноборони Росії заявили, що впав навчально-бойовий літак. Це відбулося під час зльоту. Попередня причина -технічна несправність.
Топ коментарі
+28 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар23.07.2026 13:28 Відповісти Посилання
+21 Diesel_Sasha
показати весь коментар23.07.2026 13:27 Відповісти Посилання
+15 Oleg #616413
показати весь коментар23.07.2026 13:31 Відповісти Посилання
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