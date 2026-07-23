Російський Су-57 впав у Підмосков’ї, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

У російському Підмосков'ї впав військовий літак.

Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося в Одинцовському районі.

Попередньо, відомо, що пілот встиг катапультуватися.

За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про про Су-57. Це новітній винищувач п'ятого покоління.

У Міноборони Росії заявили, що впав навчально-бойовий літак. Це відбулося під час зльоту. Попередня причина -технічна несправність.

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