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Новини РФ втратила літак
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Супутникові знімки підтвердили знищення ворожого Ту-95 на аеродромі "Енгельс". ФОТО

Супутникові знімки зафіксували знищення російського літака Ту-95 на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі від Стерненка

Н"а супутникових знімках аеродрому "Енгельс" зафіксовано наслідки атаки українських дронів у ніч на 16 липня: один ворожий Ту-95 знищено, ще один - уражено", - йдеться у повідомленні.

знищений Ту-95 на Енгельсі

Він також нагадує, що операцію здійснили воїни СБУ.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що СБУ знищила російський військовий літак Ту-95 в Енгельсі.

Також читайте: Генерал РФ Отрощенко загинув на літаку Ан-26, який розбився в окупованому Криму, - BBC

Автор: 

літак (3132) СБУ (14093) аеродром (340) Стерненко Сергій (409)
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Топ коментарі
+16
Хіба що на синю ізострічку 🤔😁
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19.07.2026 13:35 Відповісти
+9
Потрібно бити - ше залишилось 19 ТУ - 95 - Грабський
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19.07.2026 13:32 Відповісти
+5
Любой самолёт после такого уже на свалку. Разве что смогут наканибалить запчастей чтобы второй восстановить.
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19.07.2026 13:47 Відповісти

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