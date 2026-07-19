Супутникові знімки підтвердили знищення ворожого Ту-95 на аеродромі "Енгельс". ФОТО

Супутникові знімки зафіксували знищення російського літака Ту-95 на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі від Стерненка

Н"а супутникових знімках аеродрому "Енгельс" зафіксовано наслідки атаки українських дронів у ніч на 16 липня: один ворожий Ту-95 знищено, ще один - уражено", - йдеться у повідомленні.

Він також нагадує, що операцію здійснили воїни СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито російський Су-35, - Повітряні сили (оновлено)

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що СБУ знищила російський військовий літак Ту-95 в Енгельсі.

Також читайте: Генерал РФ Отрощенко загинув на літаку Ан-26, який розбився в окупованому Криму, - BBC