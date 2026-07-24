За $7 000 обещали "списать" со службы: на Херсонщине разоблачили двух военнослужащих. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона двум военнослужащим было предъявлено подозрение в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, подозреваемые вымогали 7 тысяч долларов США за оказание влияния на военно-медицинскую комиссию, передает Цензор.НЕТ.

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За эти деньги они обещали добиться признания другого военнослужащего негодным к службе и исключения его из воинского учета.

Следствие установило, что 38-летний военнослужащий, узнав о намерении сослуживца пройти ВВК по состоянию здоровья, предложил за вознаграждение "решить вопрос". К реализации схемы он привлек 55-летнюю военнослужащую, которая должна была использовать свои связи и опыт.

В апреле 2026 года военнослужащий передал подозреваемым первую часть оговоренной суммы. В дальнейшем они консультировали его по поводу прохождения медицинских обследований и лечения, уверяя, что после решения ВВК он сможет оформить инвалидность и получать социальные выплаты.

Кроме того, подозреваемый договорился со знакомой сотрудницей одного из медицинских учреждений об организации медицинских обследований, результаты которых могли повлиять на решение ВВК.

В июле 2026 года после получения второй части неправомерной выгоды организатора схемы задержали.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 266 240 гривен.







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