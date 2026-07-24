За $7 000 обіцяли "списати" зі служби: на Херсонщині викрили двох військовослужбовців. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, підозрювані вимагали 7 тисяч доларів США за вплив на військово-лікарську комісію, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За ці кошти вони обіцяли домогтися визнання іншого військовослужбовця непридатним до служби та виключення його з військового обліку.

Слідство встановило, що 38-річний військовослужбовець, дізнавшись про намір побратима пройти ВЛК через стан здоров’я, запропонував за винагороду "вирішити питання". До реалізації схеми він залучив 55-річну військовослужбовицю, яка мала використати свої знайомства та досвід.

У квітні 2026 року військовослужбовець передав підозрюваним першу частину обумовленої суми. Надалі вони консультували його щодо проходження медичних обстежень і лікування, запевняючи, що після рішення ВЛК він зможе оформити інвалідність та отримувати соціальні виплати.

Крім того, підозрюваний домовився зі знайомою працівницею одного із закладів охорони здоров’я про організацію медичних обстежень, результати яких могли вплинути на рішення ВЛК.

У липні 2026 року після одержання другої частини неправомірної вигоди організатора схеми затримали.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 266 240 гривень.







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