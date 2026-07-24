Бывшим должностным лицам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в связи с загрязнением земель, нанесшим государству ущерб в размере 86 млн грн.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова бывшему начальнику и его заместителю одного из подразделений станции "Харьков-Пассажирский" АО "Укрзализныця" было предъявлено подозрение.

По данным следствия, они отвечали за обращение с отходами, санитарное состояние территории и содержание земель железнодорожного узла, передает Цензор.НЕТ.

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В период с февраля 2024 по январь 2026 года подозреваемые не обеспечили своевременный вывоз бытовых и строительных отходов, а также надлежащий контроль за состоянием земель.



В результате этого вблизи улицы Чоботарской в Харькове образовалась несанкционированная свалка площадью 2700 кв. м на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании АО "Укрзализныця".

Согласно выводам комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, государству нанесен ущерб в размере почти 86 миллионов гривен. Лабораторные исследования также подтвердили ухудшение экологического состояния почв и создание угрозы для окружающей среды.

Бывшим должностным лицам инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов, а также загрязнение земель отходами в результате нарушения специальных правил.











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