Експосадовцям Укрзалізниці повідомлено про підозру через забруднення земель із збитками державі 86 млн. грн.. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова повідомлено про підозру колишньому начальнику та його заступнику одного з підрозділів станції "Харків-Пасажирський" АТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, вони відповідали за поводження з відходами, санітарний стан території та утримання земель залізничного вузла, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Упродовж лютого 2024 - січня 2026 року підозрювані не забезпечили своєчасне вивезення побутових і будівельних відходів та належний контроль за станом земель.



Унаслідок цього поблизу вулиці Чоботарської у Харкові утворилося несанкціоноване сміттєзвалище площею 2700 кв. м на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні АТ "Укрзалізниця".

За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, державі завдано майже 86 мільйонів гривень збитків. Лабораторні дослідження також підтвердили погіршення екологічного стану ґрунтів та створення небезпеки для довкілля.

Колишнім посадовцям інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, а також забруднення земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил.











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