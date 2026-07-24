Пропагандиста Михаила Шпира заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. ФОТО

На основании доказательств, представленных Службой безопасности и прокуратурой, прокремлевский пропагандист Михаил Шпир был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, еще до полномасштабного вторжения этот фигурант в качестве "политексперта" регулярно выступал на телеканалах Медведчука и распространял кремлевские месседжи, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В 2020 году Шпир сбежал в Москву и с началом полномасштабной войны стал одним из главных рупоров Кремля, публично поддерживая Путина в вооруженной агрессии против Украины.

После захвата Херсона оккупанты назначили его "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" местной оккупационной администрации.

На этой "должности" Михаил Шпир насаждал вражеский режим, распространял их тезисы, а во время бегства рашистов с правобережья Херсона санкционировал подрыв российскими войсками телекоммуникационных башен. Таким образом он хотел оставить местное население без вещания и связи.

За системную работу в интересах РФ летом 2023 года он получил от рашистов медаль "участника специальной военной операции".

По материалам следователей Службы безопасности суд признал фигуранта виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

коллаборационистская деятельность;

угроза в адрес сотрудника правоохранительного органа;

пропаганда войны;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Ранее, в июне 2023 года, Шпир уже получил заочный приговор - 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины. Теперь суд заменил это наказание 15-летним лишением свободы, которое предатель будет отбывать с момента задержания.

Читайте также: СБУ разоблачила двух пособников РФ, которые активировали для рашистов более 70 терминалов Starlink. ФОТО