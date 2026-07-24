Пропагандиста Михаила Шпира заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. ФОТО
На основании доказательств, представленных Службой безопасности и прокуратурой, прокремлевский пропагандист Михаил Шпир был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно материалам дела, еще до полномасштабного вторжения этот фигурант в качестве "политексперта" регулярно выступал на телеканалах Медведчука и распространял кремлевские месседжи, сообщает Цензор.НЕТ.
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В 2020 году Шпир сбежал в Москву и с началом полномасштабной войны стал одним из главных рупоров Кремля, публично поддерживая Путина в вооруженной агрессии против Украины.
После захвата Херсона оккупанты назначили его "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" местной оккупационной администрации.
На этой "должности" Михаил Шпир насаждал вражеский режим, распространял их тезисы, а во время бегства рашистов с правобережья Херсона санкционировал подрыв российскими войсками телекоммуникационных башен. Таким образом он хотел оставить местное население без вещания и связи.
За системную работу в интересах РФ летом 2023 года он получил от рашистов медаль "участника специальной военной операции".
По материалам следователей Службы безопасности суд признал фигуранта виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- коллаборационистская деятельность;
- угроза в адрес сотрудника правоохранительного органа;
- пропаганда войны;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.
Ранее, в июне 2023 года, Шпир уже получил заочный приговор - 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины. Теперь суд заменил это наказание 15-летним лишением свободы, которое предатель будет отбывать с момента задержания.
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