После атаки российских дронов в Сумской области погиб скот на молочной ферме. ФОТО
Российские войска атаковали с помощью беспилотников молочную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. В результате удара погибла часть крупного рогатого скота, еще несколько животных получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ассоциацию производителей молока, под удар попало гражданское предприятие - хозяйство, являющееся участником ассоциации.
По информации АВМ, российская атака началась еще вечером. На территории фермы обнаружили двигатель от реактивного беспилотного летательного аппарата.
"В результате ударов погибли коровы, есть раненые животные. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в ассоциации.
Несмотря на нанесенный ущерб и потерю части поголовья, предприятие не прекратило работу и продолжает свою деятельность.
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