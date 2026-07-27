После атаки российских дронов в Сумской области погиб скот на молочной ферме. ФОТО

Российские войска атаковали с помощью беспилотников молочную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. В результате удара погибла часть крупного рогатого скота, еще несколько животных получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ассоциацию производителей молока, под удар попало гражданское предприятие - хозяйство, являющееся участником ассоциации.

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По информации АВМ, российская атака началась еще вечером. На территории фермы обнаружили двигатель от реактивного беспилотного летательного аппарата.

"В результате ударов погибли коровы, есть раненые животные. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в ассоциации.

Несмотря на нанесенный ущерб и потерю части поголовья, предприятие не прекратило работу и продолжает свою деятельность.









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