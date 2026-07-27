Після атаки російських дронів на Сумщині загинула худоба на молочній фермі. ФОТО

Російські війська атакували безпілотниками молочну ферму в Дубов'язівській громаді Сумської області. Внаслідок удару загинула частина великої рогатої худоби, ще кілька тварин отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію виробників молока, під удар потрапило цивільне підприємство – господарство, яке є учасником асоціації.

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За інформацією АВМ, російська атака розпочалася ще ввечері. На території ферми виявили двигун від реактивного безпілотного літального апарата.

"Внаслідок ударів загинули корови, є поранені тварини. На щастя, люди не постраждали", – повідомили в асоціації.

Попри завдані збитки та втрату частини поголів'я, підприємство не припинило роботу й продовжує свою діяльність.









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