Россияне нанесли семь ударов КАБами по Сумской громаде: пять пострадавших
Российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по Сумской громаде, в результате чего пострадали пять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
Последствия удара по Сумской громаде
По словам Григорова, тяжелораненых среди пострадавших нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Он отметил, что в результате атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.
В настоящее время продолжается обследование территории, окончательные последствия ударов уточняются.
Ранее сообщалось, что в течение суток российские войска нанесли массированные удары по Сумской, Харьковской и Черниговской областям, применив ракеты, управляемые авиабомбы и десятки беспилотников. В результате атак погиб один человек, еще как минимум 15 получили ранения, среди пострадавших есть дети.
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