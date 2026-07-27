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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне нанесли семь ударов КАБами по Сумской громаде: пять пострадавших

В Сумской общине после ударов КАБами пострадали пять человек

Российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по Сумской громаде, в результате чего пострадали пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

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Последствия удара по Сумской громаде

По словам Григорова, тяжелораненых среди пострадавших нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Он отметил, что в результате атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

В настоящее время продолжается обследование территории, окончательные последствия ударов уточняются.

Ранее сообщалось, что в течение суток российские войска нанесли массированные удары по Сумской, Харьковской и Черниговской областям, применив ракеты, управляемые авиабомбы и десятки беспилотников. В результате атак погиб один человек, еще как минимум 15 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

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обстрел (34570) Сумская область (4437) атака (1831) КАБ (586)
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