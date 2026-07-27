В Харьковской области разоблачен мужчина, который вербовал детей для изготовления материалов порнографического характера. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области полицейские разоблачили мужчину, который вербовал детей для изготовления материалов порнографического характера.

Злоумышленник через интернет вербовал детей с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации и получения от них порнографического контента за денежное вознаграждение. Правоохранители зафиксировали три эпизода его преступной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в течение 2023-2026 годов мужчина под вымышленными данными знакомился с малолетними детьми через компьютерную игру, после чего переводил общение в один из мессенджеров. Завоевав доверие, он предлагал детям денежное вознаграждение за отправку фотографий и видеозаписей порнографического характера. Кроме того, фигурант отправлял им изображения своих половых органов.

Также мужчина встречался с некоторыми из завербованных малолетних и несовершеннолетних и вступал с ними в половые отношения. В ходе досудебного расследования правоохранители установили трех потерпевших, с которыми подозреваемый имел половые контакты.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных преступлений. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.





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