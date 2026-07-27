На Харківщині викрито чоловіка, який вербував дітей для виготовлення матеріалів порнографічного характеру. ФОТОрепортаж

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який вербував дітей для виготовлення матеріалів порнографічного характеру.

Зловмисник через інтернет вербував дітей з метою їх подальшої сексуальної експлуатації та отримання від них порнографічного контенту за грошову винагороду. Правоохоронці задокументували три епізоди його злочинної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, упродовж 2023-2026 років чоловік під вигаданими даними знайомився з малолітніми дітьми через комп'ютерну гру, після чого переводив спілкування до одного з месенджерів. Увійшовши в довіру, він пропонував дітям грошову винагороду за надсилання фотографій та відеозаписів порнографічного характеру. Крім того, фігурант надсилав їм зображення власних статевих органів.

Також чоловік зустрічався з окремими завербованими малолітніми та неповнолітніми і вступав із ними в статеві відносини. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили трьох потерпілих, з якими підозрюваний мав статеві контакти.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





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