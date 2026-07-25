Куртку з боєприпасами виявили біля ресторану в Дніпровському районі Києва. ФОТО
Біля ресторану у Дніпровському районі Києва виявлено боєприпаси, поліцейські вилучили їх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Небезпечна знахідка
Як зазначається, повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до поліції сьогодні близько 13:00 години. На перилах східців, що ведуть до одного із закладів харчування у Дніпровському районі столиці, виявили куртку, всередині якої були два корпуси гранат та запал.
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки столичного главку. Поліцейські вилучили небезпечні предмети.
Деталі справи
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації, встановлюють походження вилучених предметів та особу, яка їх залишила. Тривають слідчі дії.
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