Куртку с боеприпасами обнаружили возле ресторана в Днепровском районе Киева. ФОТО

Возле ресторана в Днепровском районе Киева обнаружены боеприпасы, полицейские их изъяли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Опасная находка

Как отмечается, сообщение об опасной находке поступило в полицию сегодня около 13:00. На перилах лестницы, ведущей к одному из заведений общественного питания в Днепровском районе столицы, обнаружили куртку, внутри которой находились два корпуса гранат и запал.

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На место происшествия выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники столичного главка. Полицейские изъяли опасные предметы.

Детали дела

В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации, устанавливают происхождение изъятых предметов и личность человека, который их оставил. Продолжаются следственные действия.

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