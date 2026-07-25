Куртку с боеприпасами обнаружили возле ресторана в Днепровском районе Киева. ФОТО
Возле ресторана в Днепровском районе Киева обнаружены боеприпасы, полицейские их изъяли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Опасная находка
Как отмечается, сообщение об опасной находке поступило в полицию сегодня около 13:00. На перилах лестницы, ведущей к одному из заведений общественного питания в Днепровском районе столицы, обнаружили куртку, внутри которой находились два корпуса гранат и запал.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники столичного главка. Полицейские изъяли опасные предметы.
Детали дела
В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации, устанавливают происхождение изъятых предметов и личность человека, который их оставил. Продолжаются следственные действия.
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