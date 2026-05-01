Нацполиция обнаружила 20 тайников и изъяла более 1000 единиц оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские правоохранители провели масштабную операцию в различных регионах страны, обнаружив десятки тайников с оружием и изъяв из незаконного оборота значительный арсенал. По результатам обысков десяткам лиц уже предъявлены подозрения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Проведено около 200 обысков
Оперативники ДСР, следователи ГУНП совместно с подразделениями СБУ, сотрудниками прокуратур, специалистами взрывотехнической службы и управления внутренней безопасности в Вооруженных силах Украины ВСП ВСУ провели более 180 обысков в разных регионах страны.
Сообщение о подозрении
По их результатам 32 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием – незаконное хранение и сбыт оружия.
Обнаружено 20 тайников с огнестрельным оружием
Также обнаружено 20 тайников с огнестрельным оружием и боеприпасами – как в прифронтовых областях, так и на западе страны, в частности в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской.
Всего за неделю проверок изъято:
- стрелковое оружие – 154 единицы,
- гранатометы, гранаты и мины – 904,
- патроны различного калибра – более 56,5 тысяч,
- взрывчатые вещества – почти 80 кг,
- магазины и комплектующие к огнестрельному оружию – 134.
"Отдельные тайники содержали боевые комплекты, достаточные для ведения боевых действий: автоматы, гранатометы, противопехотные мины, пластид, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы", - отметили в Нацполиции.
- ехо войни
А по буднях тих схронів ніхто не чіпає?
звісно - легальна, звісно - з притомним законом до неї, звісно - при непродажних судах та правоохоронцях..
з такими вимогами та з такими блдськи владами, особливо, як оця остання - зеленська - усе це з області фантастики... - буде традиційна імітація дермово-татаровських оргазмів (як оцЕ) у країні мрії сцикливого нарциса Зєлєнскага-Мародера..
не є мисливцем і не дуже поважаю цю справу, вбивство заради розваги чи шоб "пожрать нахаляву" беззахисні "дари природи",
до того ж зброя - це "велком менти у хату, "гачок", будь-коли і - ти уже дОлжен" та ще за свої регулярні грошові витрати, без ніЯкого результату..
а постріляти, при гострому бажанні, є пристойна іспанська пневматика з оптикою і пара "безпроблемних пістолетів", які вже кілька років навіть не витягав..
а законослухняним - жодної можливості захиститись
(як каже Нєдобитов:
"якщо усі самі зможуть захищатись - то як же злочинцям-братушкам вчиняти злочини?")
Щоб не було спротиву окупантам - і поліцаї могли спокійно служити окупаційній владі?