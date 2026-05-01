2 439 19

Нацполиция обнаружила 20 тайников и изъяла более 1000 единиц оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские правоохранители провели масштабную операцию в различных регионах страны, обнаружив десятки тайников с оружием и изъяв из незаконного оборота значительный арсенал. По результатам обысков десяткам лиц уже предъявлены подозрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Проведено около 200 обысков

Оперативники ДСР, следователи ГУНП совместно с подразделениями СБУ, сотрудниками прокуратур, специалистами взрывотехнической службы и управления внутренней безопасности в Вооруженных силах Украины ВСП ВСУ провели более 180 обысков в разных регионах страны.

Сообщение о подозрении

По их результатам 32 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием – незаконное хранение и сбыт оружия.

Обнаружено 20 тайников с огнестрельным оружием

Также обнаружено 20 тайников с огнестрельным оружием и боеприпасами – как в прифронтовых областях, так и на западе страны, в частности в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской.

Всего за неделю проверок изъято:

  • стрелковое оружие – 154 единицы,
  • гранатометы, гранаты и мины – 904,
  • патроны различного калибра – более 56,5 тысяч,
  • взрывчатые вещества – почти 80 кг,
  • магазины и комплектующие к огнестрельному оружию – 134.

32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия

"Отдельные тайники содержали боевые комплекты, достаточные для ведения боевых действий: автоматы, гранатометы, противопехотные мины, пластид, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы", - отметили в Нацполиции.

32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия
32 подозреваемых: полиция раскрыла каналы незаконного оборота оружия

Топ комментарии
+7
Ішак зачищає, бо сцить помсти.
01.05.2026 09:58 Ответить
+5
зброя має бути у кожного Українця..
звісно - легальна, звісно - з притомним законом до неї, звісно - при непродажних судах та правоохоронцях..
з такими вимогами та з такими блдськи владами, особливо, як оця остання - зеленська - усе це з області фантастики... - буде традиційна імітація дермово-татаровських оргазмів (як оцЕ) у країні мрії сцикливого нарциса Зєлєнскага-Мародера..
01.05.2026 10:12 Ответить
+4
мусора такі мусора
01.05.2026 09:58 Ответить
Откуда?
- ехо войни
01.05.2026 09:54 Ответить
Ішак зачищає, бо сцить помсти.
01.05.2026 09:58 Ответить
це ж скільки можли во було озброїти нацполіціянтів, та відправити їх на фронт
01.05.2026 13:31 Ответить
мусора такі мусора
01.05.2026 09:58 Ответить
Це що, на честь свята?

А по буднях тих схронів ніхто не чіпає?
01.05.2026 09:59 Ответить
Як називається твоє свято?
01.05.2026 10:19 Ответить
Моє ніяк. А про ментів треба в ментів і питати.
01.05.2026 11:43 Ответить
Нелегальна зброя треба тільки криміналу і диверсантам.Легальну дають в СОУ або купують.
01.05.2026 09:59 Ответить
зброя має бути у кожного Українця..
звісно - легальна, звісно - з притомним законом до неї, звісно - при непродажних судах та правоохоронцях..
з такими вимогами та з такими блдськи владами, особливо, як оця остання - зеленська - усе це з області фантастики... - буде традиційна імітація дермово-татаровських оргазмів (як оцЕ) у країні мрії сцикливого нарциса Зєлєнскага-Мародера..
01.05.2026 10:12 Ответить
Ну, у багатьох є зброя. Точніше- у всіх, кому вона потрібна і кому не впадлу пройти медогляд і подати заяву до дозвільної системи.
01.05.2026 13:41 Ответить
..мені потрібен пістоль, навіть Макаров, і притомний закон до нього..
не є мисливцем і не дуже поважаю цю справу, вбивство заради розваги чи шоб "пожрать нахаляву" беззахисні "дари природи",
до того ж зброя - це "велком менти у хату, "гачок", будь-коли і - ти уже дОлжен" та ще за свої регулярні грошові витрати, без ніЯкого результату..
а постріляти, при гострому бажанні, є пристойна іспанська пневматика з оптикою і пара "безпроблемних пістолетів", які вже кілька років навіть не витягав..
01.05.2026 16:00 Ответить
А пістоль тобі навіщо? Боїшся по чекушку до генделика пройти?
02.05.2026 08:24 Ответить
Німецький автомат передавався у спадок?
01.05.2026 10:19 Ответить
Писали, що на початках війни отак роззброювали українських партизанів.
01.05.2026 10:42 Ответить
у злочинців - повні схрони зброї

а законослухняним - жодної можливості захиститись

(як каже Нєдобитов:
"якщо усі самі зможуть захищатись - то як же злочинцям-братушкам вчиняти злочини?")
01.05.2026 11:00 Ответить
Це вже готують територію під здачу?

Щоб не було спротиву окупантам - і поліцаї могли спокійно служити окупаційній владі?
01.05.2026 11:02 Ответить
А кому знадобилося ховати снаряди? Просто щоб було, чи як "джерело" тротилу?
01.05.2026 11:21 Ответить
 
 