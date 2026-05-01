Нацполиция обнаружила 20 тайников и изъяла более 1000 единиц оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские правоохранители провели масштабную операцию в различных регионах страны, обнаружив десятки тайников с оружием и изъяв из незаконного оборота значительный арсенал. По результатам обысков десяткам лиц уже предъявлены подозрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Проведено около 200 обысков

Оперативники ДСР, следователи ГУНП совместно с подразделениями СБУ, сотрудниками прокуратур, специалистами взрывотехнической службы и управления внутренней безопасности в Вооруженных силах Украины ВСП ВСУ провели более 180 обысков в разных регионах страны.

Сообщение о подозрении

По их результатам 32 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием – незаконное хранение и сбыт оружия.

Обнаружено 20 тайников с огнестрельным оружием

Также обнаружено 20 тайников с огнестрельным оружием и боеприпасами – как в прифронтовых областях, так и на западе страны, в частности в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской.

Всего за неделю проверок изъято:

стрелковое оружие – 154 единицы,

гранатометы, гранаты и мины – 904,

патроны различного калибра – более 56,5 тысяч,

взрывчатые вещества – почти 80 кг,

магазины и комплектующие к огнестрельному оружию – 134.













"Отдельные тайники содержали боевые комплекты, достаточные для ведения боевых действий: автоматы, гранатометы, противопехотные мины, пластид, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы", - отметили в Нацполиции.

