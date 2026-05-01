Нацполіція виявила 20 схронів та вилучила понад 1000 одиниць зброї та боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські правоохоронці провели масштабну операцію в різних регіонах країни, виявивши десятки схронів зі зброєю та вилучивши з незаконного обігу значний арсенал. За результатами обшуків десяткам осіб вже оголошено підозри.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Проведено близько 200 обшуків
Оперативники ДСР, слідчі ГУНП спільно з підрозділами СБУ, працівниками прокуратур, фахівцями вибухотехнічної служби та управління внутрішньої безпеки у Збройних силах України ВСП ЗСУ провели понад 180 обшуків у різних регіонах держави.
Повідомлення про підозру
За їх результатами 32 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю – незаконне зберігання та збут зброї.
Виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю
Також виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами - як у прифронтових областях, так і на заході країни, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецька, Чернігівська.
Загалом упродовж тижня відпрацювань вилучено:
- стрілецька зброя – 154 одиниці,
- гранатомети, гранати та міни – 904,
- набої різного калібру - понад 56, 5 тисяч,
- вибухові речовини – майже 80 кг,
- магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї - 134.
"Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій: автомати, гранатомети, протипіхотні міни, пластид, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети", - зауважили в Нацполіції.
- ехо войни
А по буднях тих схронів ніхто не чіпає?
звісно - легальна, звісно - з притомним законом до неї, звісно - при непродажних судах та правоохоронцях..
з такими вимогами та з такими блдськи владами, особливо, як оця остання - зеленська - усе це з області фантастики... - буде традиційна імітація дермово-татаровських оргазмів (як оцЕ) у країні мрії сцикливого нарциса Зєлєнскага-Мародера..
не є мисливцем і не дуже поважаю цю справу, вбивство заради розваги чи шоб "пожрать нахаляву" беззахисні "дари природи",
до того ж зброя - це "велком менти у хату, "гачок", будь-коли і - ти уже дОлжен" та ще за свої регулярні грошові витрати, без ніЯкого результату..
а постріляти, при гострому бажанні, є пристойна іспанська пневматика з оптикою і пара "безпроблемних пістолетів", які вже кілька років навіть не витягав..
по Києву, навіть взимку, ще з минулого століття на велі на роботу та й так, і на дачу (150км в один бік) раз на місяць досі катаюсь на велосипеді з причіпом, і раніше з вами, типовими мешканцями генделика обходився "свома двома", а частіше - достатньо просто адекватних дій згідно обставин..
але усе змінюється (і з віком у тому числі) і у озброєних "аборигенів генделиків" завдяки беспорадним продажним ментам з'явився реальний шанс проти неозброєного громадянина, який варто було хоча б урівняти..
- але ясно, що не в країні мрії сцикуна під охороною Зєлєнского та його банди мародерів..
а законослухняним - жодної можливості захиститись
(як каже Нєдобитов:
"якщо усі самі зможуть захищатись - то як же злочинцям-братушкам вчиняти злочини?")
Щоб не було спротиву окупантам - і поліцаї могли спокійно служити окупаційній владі?