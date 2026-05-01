Нацполіція виявила 20 схронів та вилучила понад 1000 одиниць зброї та боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські правоохоронці провели масштабну операцію в різних регіонах країни, виявивши десятки схронів зі зброєю та вилучивши з незаконного обігу значний арсенал. За результатами обшуків десяткам осіб вже оголошено підозри.

Проведено близько 200 обшуків

Оперативники ДСР, слідчі ГУНП спільно з підрозділами СБУ, працівниками прокуратур, фахівцями вибухотехнічної служби та управління внутрішньої безпеки у Збройних силах України ВСП ЗСУ провели понад 180 обшуків у різних регіонах держави.

Повідомлення про підозру

За їх результатами 32 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю – незаконне зберігання та збут зброї.

Виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю

Також виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами - як у прифронтових областях, так і на заході країни, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецька, Чернігівська.

Загалом упродовж тижня відпрацювань вилучено:

стрілецька зброя – 154 одиниці,

гранатомети, гранати та міни – 904,

набої різного калібру - понад 56, 5 тисяч,

вибухові речовини – майже 80 кг,

магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї - 134.













"Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій: автомати, гранатомети, протипіхотні міни, пластид, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети", - зауважили в Нацполіції.

