Нацполіція виявила 20 схронів та вилучила понад 1000 одиниць зброї та боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські правоохоронці провели масштабну операцію в різних регіонах країни, виявивши десятки схронів зі зброєю та вилучивши з незаконного обігу значний арсенал. За результатами обшуків десяткам осіб вже оголошено підозри.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Проведено близько 200 обшуків

Оперативники ДСР, слідчі ГУНП спільно з підрозділами СБУ, працівниками прокуратур, фахівцями вибухотехнічної служби та управління внутрішньої безпеки у Збройних силах України ВСП ЗСУ провели понад 180 обшуків у різних регіонах держави.

Повідомлення про підозру

За їх результатами 32 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю – незаконне зберігання та збут зброї.

Виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю

Також виявлено 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами - як у прифронтових областях, так і на заході країни, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецька, Чернігівська.

Загалом упродовж тижня відпрацювань вилучено:

  • стрілецька зброя – 154 одиниці,
  • гранатомети, гранати та міни – 904,
  • набої різного калібру - понад 56, 5 тисяч,
  • вибухові речовини – майже 80 кг,
  • магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї - 134.

32 підозрюваних: поліція викрила канали незаконного обігу зброї
"Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій: автомати, гранатомети, протипіхотні міни, пластид, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети", - зауважили в Нацполіції.

+7
Ішак зачищає, бо сцить помсти.
показати весь коментар
01.05.2026 09:58 Відповісти
+5
зброя має бути у кожного Українця..
звісно - легальна, звісно - з притомним законом до неї, звісно - при непродажних судах та правоохоронцях..
з такими вимогами та з такими блдськи владами, особливо, як оця остання - зеленська - усе це з області фантастики... - буде традиційна імітація дермово-татаровських оргазмів (як оцЕ) у країні мрії сцикливого нарциса Зєлєнскага-Мародера..
показати весь коментар
01.05.2026 10:12 Відповісти
+4
мусора такі мусора
показати весь коментар
01.05.2026 09:58 Відповісти
Откуда?
- ехо войни
показати весь коментар
01.05.2026 09:54 Відповісти
Ішак зачищає, бо сцить помсти.
показати весь коментар
01.05.2026 09:58 Відповісти
це ж скільки можли во було озброїти нацполіціянтів, та відправити їх на фронт
показати весь коментар
01.05.2026 13:31 Відповісти
мусора такі мусора
показати весь коментар
01.05.2026 09:58 Відповісти
Це що, на честь свята?

А по буднях тих схронів ніхто не чіпає?
показати весь коментар
01.05.2026 09:59 Відповісти
Як називається твоє свято?
показати весь коментар
01.05.2026 10:19 Відповісти
Моє ніяк. А про ментів треба в ментів і питати.
показати весь коментар
01.05.2026 11:43 Відповісти
Нелегальна зброя треба тільки криміналу і диверсантам.Легальну дають в СОУ або купують.
показати весь коментар
01.05.2026 09:59 Відповісти
зброя має бути у кожного Українця..
звісно - легальна, звісно - з притомним законом до неї, звісно - при непродажних судах та правоохоронцях..
з такими вимогами та з такими блдськи владами, особливо, як оця остання - зеленська - усе це з області фантастики... - буде традиційна імітація дермово-татаровських оргазмів (як оцЕ) у країні мрії сцикливого нарциса Зєлєнскага-Мародера..
показати весь коментар
01.05.2026 10:12 Відповісти
Ну, у багатьох є зброя. Точніше- у всіх, кому вона потрібна і кому не впадлу пройти медогляд і подати заяву до дозвільної системи.
показати весь коментар
01.05.2026 13:41 Відповісти
..мені потрібен пістоль, навіть Макаров, і притомний закон до нього..
не є мисливцем і не дуже поважаю цю справу, вбивство заради розваги чи шоб "пожрать нахаляву" беззахисні "дари природи",
до того ж зброя - це "велком менти у хату, "гачок", будь-коли і - ти уже дОлжен" та ще за свої регулярні грошові витрати, без ніЯкого результату..
а постріляти, при гострому бажанні, є пристойна іспанська пневматика з оптикою і пара "безпроблемних пістолетів", які вже кілька років навіть не витягав..
показати весь коментар
01.05.2026 16:00 Відповісти
А пістоль тобі навіщо? Боїшся по чекушку до генделика пройти?
показати весь коментар
02.05.2026 08:24 Відповісти
я значно мобільніший (і похід у генделик - то не така визначна подія, як для вас) аніж багато хто з молодих, не зважаючи на свій пенсійний вік..
по Києву, навіть взимку, ще з минулого століття на велі на роботу та й так, і на дачу (150км в один бік) раз на місяць досі катаюсь на велосипеді з причіпом, і раніше з вами, типовими мешканцями генделика обходився "свома двома", а частіше - достатньо просто адекватних дій згідно обставин..
але усе змінюється (і з віком у тому числі) і у озброєних "аборигенів генделиків" завдяки беспорадним продажним ментам з'явився реальний шанс проти неозброєного громадянина, який варто було хоча б урівняти..
- але ясно, що не в країні мрії сцикуна під охороною Зєлєнского та його банди мародерів..
показати весь коментар
02.05.2026 11:11 Відповісти
Німецький автомат передавався у спадок?
показати весь коментар
01.05.2026 10:19 Відповісти
Писали, що на початках війни отак роззброювали українських партизанів.
показати весь коментар
01.05.2026 10:42 Відповісти
у злочинців - повні схрони зброї

а законослухняним - жодної можливості захиститись

(як каже Нєдобитов:
"якщо усі самі зможуть захищатись - то як же злочинцям-братушкам вчиняти злочини?")
показати весь коментар
01.05.2026 11:00 Відповісти
Це вже готують територію під здачу?

Щоб не було спротиву окупантам - і поліцаї могли спокійно служити окупаційній владі?
показати весь коментар
01.05.2026 11:02 Відповісти
А кому знадобилося ховати снаряди? Просто щоб було, чи як "джерело" тротилу?
показати весь коментар
01.05.2026 11:21 Відповісти
 
 