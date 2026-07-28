800 потерпевших и 40 миллионов гривен убытков: пресечена деятельность сети мошеннических центров. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров киберуправления Офиса Генерального прокурора пресечена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств.

По предварительным данным, от деятельности мошеннической сети могли пострадать около 800 человек, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 40 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным следствия, преступную схему организовали двое жителей Харькова. Они создали разветвленную структуру с четким распределением ролей между участниками, финансировали ее деятельность и обеспечивали меры конспирации.

К функционированию сети привлекли SMM-специалистов, менеджеров и так называемых трейдеров. Через Facebook и Instagram они рекламировали "легкий заработок", псевдоинвестиционные курсы и якобы прибыльные операции с криптовалютой. В дальнейшем общение с потенциальными потерпевшими переводили в WhatsApp, Telegram и Discord.

Используя методы социальной инженерии, специализированное программное обеспечение и современные средства связи, участники организации завоевывали доверие граждан и склоняли их к вложению средств в фиктивные инвестиционные проекты. При этом выясняли их материальное положение, в частности наличие сбережений, кредитных лимитов, ценного имущества и возможность занять средства.

Потерпевших убеждали переводить деньги и криптоактивы на подконтрольные электронные кошельки, совершать операции на фиктивных инвестиционных платформах, а в отдельных случаях - предоставлять удаленный доступ к собственным телефонам и компьютерам.

Для создания иллюзии успешного инвестирования демонстрировали фиктивный рост прибыли. Когда люди пытались вернуть вложенные средства, от них требовали дополнительные платежи якобы за уплату налогов, комиссий, страхование или разблокировку счетов. Полученные цифровые активы переводили через криптовалютные биржи, конвертировали в наличные и присваивали.

На данный момент в рамках уголовного производства установлены семь потерпевших граждан Украины, которым нанесен ущерб на сумму свыше 10 миллионов гривен. Работа по идентификации других потерпевших продолжается.

Для пресечения деятельности преступной организации проведено 12 обысков в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Четыре человека, в том числе двое организаторов, задержаны и им сообщено о подозрении в организации и участии в преступной группировке, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой и в особо крупных размерах.

По ходатайствам прокуроров суд избрал всем четырем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Трем подозреваемым, среди которых двое организаторов, назначена альтернативная мера пресечения в виде залога по 40 миллионов гривен каждому, еще одному - 1,5 миллиона гривен.















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