800 потерпілих і 40 мільйонів гривень збитків: припинено діяльність мережі шахрайських центрів. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав.

За попередніми даними, від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідства, злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей між учасниками, фінансували її діяльність та забезпечували заходи конспірації.

До функціонування мережі залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів. Через Facebook та Instagram вони рекламували "легкий заробіток", псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Надалі спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram і Discord.

Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, учасники організації входили в довіру до громадян і схиляли їх до вкладення коштів у фіктивні інвестиційні проєкти. При цьому з’ясовували їхній матеріальний стан, зокрема наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість позичити кошти.

Потерпілих переконували переказувати гроші й криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в окремих випадках - надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів.

Для створення ілюзії успішного інвестування демонстрували фіктивне зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.

Наразі у кримінальному провадженні встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Робота з ідентифікації інших потерпілих триває.

Для припинення діяльності злочинної організації проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.

За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 мільйонів гривень кожному, ще одному - 1,5 мільйона гривень.















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