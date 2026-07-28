Ліквідовано мережу підпільних тютюнових цехів у двох областях: вилучено обладнання продукцію, і готівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Національною поліцією та Бюро економічної безпеки України припинили діяльність підпільних виробництв сигарет у Львівській та Харківській областях.

За даними слідства, у 2026 році група осіб налагодила незаконне виготовлення тютюнової продукції для подальшого збуту, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для цього використовували промислові технологічні лінії, спеціалізоване обладнання, тютюнову сировину та компоненти для виробництва і пакування сигарет.

25 липня 2026 року правоохоронці одночасно провели обшуки в обох регіонах та зупинили роботу підпільних цехів.

Під час слідчих дій вилучено близько 150 мішків речовини, схожої на тютюн, обладнання для виготовлення сигарет, значні обсяги готової тютюнової продукції та комплектуючих для її виробництва.

Також вилучено близько 50 тисяч доларів США та демонтовано незаконні технологічні лінії.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних, готуються подальші процесуальні рішення. Прокурори вживають заходів для накладення арешту на вилучене майно.









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