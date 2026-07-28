Ликвидирована сеть подпольных табачных цехов в двух областях: изъято оборудование, продукция и наличные деньги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно с Национальной полицией и Бюро экономической безопасности Украины пресекли деятельность подпольных производств сигарет во Львовской и Харьковской областях.
По данным следствия, в 2026 году группа лиц наладила незаконное изготовление табачной продукции для дальнейшего сбыта, сообщает Цензор.НЕТ.
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Для этого использовались промышленные технологические линии, специализированное оборудование, табачное сырье и компоненты для производства и упаковки сигарет.
25 июля 2026 года правоохранители одновременно провели обыски в обоих регионах и остановили работу подпольных цехов.
В ходе следственных действий изъято около 150 мешков вещества, похожего на табак, оборудование для изготовления сигарет, значительные объемы готовой табачной продукции и комплектующих для ее производства.
Также изъято около 50 тысяч долларов США и демонтированы незаконные технологические линии.
Правоохранители устанавливают всех причастных, готовятся дальнейшие процессуальные решения. Прокуроры принимают меры для наложения ареста на изъятое имущество.
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