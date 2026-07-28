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Ликвидирована сеть подпольных табачных цехов в двух областях: изъято оборудование, продукция и наличные деньги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно с Национальной полицией и Бюро экономической безопасности Украины пресекли деятельность подпольных производств сигарет во Львовской и Харьковской областях.

По данным следствия, в 2026 году группа лиц наладила незаконное изготовление табачной продукции для дальнейшего сбыта, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для этого использовались промышленные технологические линии, специализированное оборудование, табачное сырье и компоненты для производства и упаковки сигарет.

25 июля 2026 года правоохранители одновременно провели обыски в обоих регионах и остановили работу подпольных цехов.

В ходе следственных действий изъято около 150 мешков вещества, похожего на табак, оборудование для изготовления сигарет, значительные объемы готовой табачной продукции и комплектующих для ее производства.

Также изъято около 50 тысяч долларов США и демонтированы незаконные технологические линии.

Правоохранители устанавливают всех причастных, готовятся дальнейшие процессуальные решения. Прокуроры принимают меры для наложения ареста на изъятое имущество.

Ликвидирована сеть подпольных табачных цехов в двух областях
Ликвидирована сеть подпольных табачных цехов в двух областях
Ликвидирована сеть подпольных табачных цехов в двух областях
Ликвидирована сеть подпольных табачных цехов в двух областях

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Автор: 

Нацполиция (17563) табак (321) Бюро экономической безопасности (296) Офис Генпрокурора (3289) Львовская область (3348) Харьковская область (3010)
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