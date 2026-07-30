На Сумщине произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии после российских атак. ФОТОрепортаж
В части Сумской области ввели аварийное отключение электроэнергии из-за последствий систематических российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило АО "Сумыоблэнерго".
В компании отметили, что перебои с электроснабжением стали следствием регулярных атак российских войск на объекты энергетики.
В настоящее время специалисты работают над восстановлением распределения электроэнергии и возвращением света потребителям.
За сутки оккупанты почти 40 раз обстреляли область
По данным областных властей, в течение 29 июля российские войска совершили почти 40 обстрелов по 17 населенным пунктам в 11 территориальных громадах Сумской области. Общая продолжительность воздушной тревоги в области превысила 20 часов.
В результате атак пострадали пять гражданских лиц, повреждены частные дома, нежилые помещения и объекты гражданской инфраструктуры.
В Глуховской громаде в результате удара российского беспилотника ранения получили две девочки в возрасте 10 и 13 лет, а также 61-летняя женщина.
В Березовской громаде пострадали мужчины в возрасте 41 и 65 лет. Кроме того, в медицинское учреждение обратилась 46-летняя женщина, получившая ранение 27 июля в результате удара управляемыми авиабомбами по Сумской громаде.
Последствия атак
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