На Сумщине произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии после российских атак. ФОТОрепортаж

В части Сумской области ввели аварийное отключение электроэнергии из-за последствий систематических российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило АО "Сумыоблэнерго".

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В компании отметили, что перебои с электроснабжением стали следствием регулярных атак российских войск на объекты энергетики.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением распределения электроэнергии и возвращением света потребителям.

За сутки оккупанты почти 40 раз обстреляли область

По данным областных властей, в течение 29 июля российские войска совершили почти 40 обстрелов по 17 населенным пунктам в 11 территориальных громадах Сумской области. Общая продолжительность воздушной тревоги в области превысила 20 часов.

В результате атак пострадали пять гражданских лиц, повреждены частные дома, нежилые помещения и объекты гражданской инфраструктуры.

В Глуховской громаде в результате удара российского беспилотника ранения получили две девочки в возрасте 10 и 13 лет, а также 61-летняя женщина.

В Березовской громаде пострадали мужчины в возрасте 41 и 65 лет. Кроме того, в медицинское учреждение обратилась 46-летняя женщина, получившая ранение 27 июля в результате удара управляемыми авиабомбами по Сумской громаде.

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Последствия атак









