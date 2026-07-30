На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення після російських атак. ФОТОрепортаж

У частині Сумської області запровадили аварійне знеструмлення через наслідки систематичних російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило АТ "Сумиобленерго".

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У компанії зазначили, що перебої з електропостачанням стали наслідком регулярних атак російських військ на об'єкти енергетики.

Наразі фахівці працюють над відновленням розподілу електроенергії та поверненням світла споживачам.

За добу окупанти майже 40 разів обстріляли область

За даними обласної влади, протягом 29 липня російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 17 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумщини. Загальна тривалість повітряної тривоги в області перевищила 20 годин.

Унаслідок атак постраждали п'ятеро цивільних, пошкоджено приватні будинки, нежитлові приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури.

У Глухівській громаді через удар російського безпілотника поранення дістали дві дівчинки віком 10 і 13 років, а також 61-річна жінка.

У Березівській громаді постраждали чоловіки віком 41 та 65 років. Крім того, до медичного закладу звернулася 46-річна жінка, яка дістала поранення 27 липня внаслідок удару керованими авіабомбами по Сумській громаді.

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Наслідки атак









