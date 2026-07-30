Под угрозой ударов FPV-дронов из Харьковской области эвакуировали 27 человек, среди них раненый и маломобильные. ВИДЕО+ФОТО
Полицейские эвакуационного подразделения "Белые Ангелы" совместно с волонтерами эвакуировали 27 жителей из прифронтовой Вильхуватской громады Купянского района Харьковской области. Эвакуация проходила под постоянной угрозой ударов российских FPV-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области, среди эвакуированных - шесть маломобильных людей и один раненый.
Во время проведения эвакуационной операции экипажи неоднократно оказывались под угрозой атак вражеских беспилотников. Для защиты людей и личного состава использовались средства бронезащиты и радиоэлектронной борьбы.
Благодаря этому всех эвакуированных удалось безопасно вывезти с опасной территории и доставить в условно безопасное место.
В настоящее время людям оказывается необходимая помощь.
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