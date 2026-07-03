Зона эвакуации гражданского населения расширена в трёх районах Харьковской области, - ОГА

В Харьковской области расширяют зону эвакуации гражданского населения из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области с участием руководителей региональных ведомств: областной прокуратуры, ГУ НП, ГУ ГСЧС, военных и начальников РГА.

По словам Синегубова, решение связано с возможным обострением ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых громадах.

Купянский район

В Шевченковской громаде введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта: Аркадовка, Богодаровка, Василенково, Великие Хутора, Верхнезорянское, Гетмановка, Горожановка, Гроза, Журавка, Зорянское, Ивановка, Колесниковка, Лелюковка, Максимовка, Малые Крынки, Никольское, Мирное, Мирополье, Млинки, Мостовое, Новый Лиман, Новостепановка, Огурцовка, Одрадное, Александровка, Алексеевка, Петровка, Петрополье, Полтава, Раевка, Сазоновка, Самарское, Семеновка, Ставище, Станиславка, Старый Чизвик, Сумское, Тетяновка, Троицкое, Худояровое и поселок Шевченково.

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Богодуховский район

В Богодуховском районе эвакуация будет проводиться из поселков Ульяновка и Заречное, сел Ивановка, Затишное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девятбратово, Зарябинка, Леськовка, Константиновка и Снеги.

Харьковский район

В Дергачевской громаде объявлена обязательная эвакуация и принудительная эвакуация детей в поселках Питомник, Новое, Слатыно, а также в селах Русская Лозовая, Солоный Яр, Безруки, Лещенки.

"Призываю жителей указанных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью и эвакуироваться", - подчеркнул глава ОГА.

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Как будет проходить эвакуация

Эвакуация будет осуществляться в тесном взаимодействии с волонтерами, правоохранителями и спасателями. Главная задача - сохранить жизнь и здоровье граждан. Особое внимание уделяется семьям с детьми и маломобильным людям.

Сообщается, что их будут доставлять в транзитные центры, где эвакуированные получат всю необходимую поддержку - продуктовые и непродовольственные наборы, юридическую, психологическую и денежную помощь.