Зону евакуації цивільного населення розширено у трьох районах Харківщини, - ОВА

У Харківській області розширюють зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участі керівників регіональних відомств: обласної прокуратури, ГУ НП, ГУ ДСНС, військових і начальників РВА.

За словами Синєгубова, рішення пов’язане із можливим загостренням безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах.

Куп’янський район

У Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту: Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове.

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Богодухівський район

У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься із селищ Улянівка та Зарічне, сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.

Харківський район

У Дергачівській громаді обов’язкову евакуацію та обов'язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.

"Закликаю мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися", - наголосив голова ОВА.

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Як проходитиме евакуація

Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Головне завдання – зберегти життя і здоров’я громадян. Особливу увагу приділяють родинам з дітьми та маломобільним людям.

Повідомляється, що їх доправлятимуть до транзитних центрів, де евакуйовані отримують усю необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.