Під загрозою ударів FPV-дронів із Харківщини евакуювали 27 людей, серед них поранений і маломобільні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські евакуаційного підрозділу "Білі Янголи" спільно з волонтерами вивезли 27 жителів із прифронтової Вільхуватської громади Куп'янського району Харківської області. Евакуація проходила під постійною загрозою ударів російських FPV-дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області, серед евакуйованих – шестеро маломобільних людей та один поранений.

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Під час проведення евакуаційної операції екіпажі неодноразово опинялися під загрозою атак ворожих безпілотників. Для захисту людей та особового складу використовували засоби бронезахисту і радіоелектронної боротьби.

Завдяки цьому всіх евакуйованих вдалося безпечно вивезти з небезпечної території та доставити до умовно безпечного місця.

Наразі людям надають необхідну допомогу.







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