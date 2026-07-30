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На Закарпатье ликвидировали канал незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с сотрудниками СБУ и следователями Национальной полиции ликвидировали канал незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста.

Правоохранители установили организатора противоправной схемы - им оказался 33-летний житель Ужгородского района, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Злоумышленник сам подбирал "клиентов", обеспечивал их временным проживанием в приграничной зоне, проводил инструктаж, предоставлял средства для преодоления инженерных заграждений и сопровождал до государственной границы.

Стоимость такой "услуги" составляла 12 тысяч долларов США с одного человека.

В ходе расследования уголовного дела контрабандиста задержали с поличным - после фиксации факта получения им оговоренной суммы денег.

В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли 12 тысяч долларов США, два мобильных телефона и транспортное средство, которое использовалось в противоправной деятельности.

Фигурант задержан. Ему сообщено о подозрении.

В Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через границу
В Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через границу
В Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через границу
В Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через границу

Читайте: От $5000 до 10000 за перевозку через границу: правоохранители пресекли три схемы незаконной перевозки людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7409) Нацполиция (17570) СБУ (21312) Закарпатская область (2851)
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