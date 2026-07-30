На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та слідчими Національної поліції ліквідували канал незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку.

Правоохоронці встановили організатора протиправної схеми – ним виявився 33-річний житель Ужгородського району, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зловмисник сам підшуковував "клієнтів", забезпечував їх тимчасовим проживанням у прикордонні, проводив інструктаж, надавав засоби для подолання інженерних загороджень та супроводжував до державного кордону.

Вартість такої "послуги" становила 12 тисяч доларів США з однієї особи.

Під час реалізації матеріалів кримінального провадження переправника затримали на гарячому - після документування факту отримання ним обумовленої суми коштів.

У результаті проведених слідчих дій правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США, два мобільні телефони та транспортний засіб, який використовувався у протиправній діяльності.

Фігуранта затримали. Йому повідомленно про підозру.









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