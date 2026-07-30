На Буковине двум должностным лицам колонии объявили подозрение в эксплуатации осужденных. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Буковине правоохранительные органы сообщили о подозрении начальнику одного из учреждений исполнения наказаний и руководителю участка социальной реабилитации.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Схема по вывозу осужденных на работы

Их подозревают в торговле людьми и трудовой эксплуатации осужденных. По данным следствия, чиновники организовали незаконный вывоз осужденных за пределы колонии и передавали их посторонним лицам для выполнения тяжелых физических работ.

Как установили правоохранители, в январе-феврале 2026 года нескольких осужденных привлекали к заготовке дров. Они рубили и пилили древесину, загружали ее, перевозили и складывали на территориях частных домовладений.

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Работа на частных территориях и новые факты

Кроме того, во время обыска в одном из домовладений, принадлежащем сотруднику учреждения, правоохранители обнаружили осужденного, который укладывал тротуарную плитку. Следствие считает, что его также направили туда представители руководства колонии.

По версии правоохранителей, осужденных фактически использовали в качестве бесплатной рабочей силы в интересах посторонних лиц. На данный момент установлены четыре потерпевших, которых могли привлекать к работам за пределами учреждения исполнения наказаний.

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29 июля двум должностным лицам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о торговле людьми, совершенной по предварительному сговору группой лиц с использованием уязвимого положения потерпевших.

В случае доказательства вины им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В настоящее время продолжается досудебное расследование. В прокуратуре отмечают, что устанавливаются все обстоятельства и другие возможные участники правонарушения.

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