На Буковині двом посадовцям колонії оголосили підозру за експлуатацію засуджених. ФОТОрепортаж

На Буковині правоохоронці повідомили про підозру начальнику однієї з установ виконання покарань та керівнику дільниці соціальної реабілітації.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Схема з вивезенням засуджених на роботи

Їх підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації засуджених. За даними слідства, посадовці організували незаконне вивезення засуджених за межі колонії та передавали їх стороннім особам для виконання важких фізичних робіт.

Як встановили правоохоронці, у січні-лютому 2026 року кількох засуджених залучали до заготівлі дров. Вони рубали та пиляли деревину, завантажували її, перевозили й складали на територіях приватних домоволодінь.

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Робота на приватних територіях і нові факти

Крім того, під час обшуку в одному з домоволодінь, яке належить співробітнику установи, правоохоронці виявили засудженого, який укладав тротуарну плитку. Слідство вважає, що його також направили туди представники керівництва колонії.

За версією правоохоронців, засуджених фактично використовували як безоплатну робочу силу в інтересах сторонніх осіб. Наразі встановлено чотирьох потерпілих, яких могли залучати до робіт поза межами установи виконання покарань.

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29 липня двом посадовцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми, вчинену за попередньою змовою групою осіб із використанням уразливого стану потерпілих.

У разі доведення вини їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Наразі триває досудове розслідування. У прокуратурі зазначають, що встановлюються всі обставини та інші можливі учасники правопорушення.

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