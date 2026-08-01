Юноша из Херсонской области, который числился пропавшим без вести в реестре "Дети войны", служит в армии РФ, - Save Ukraine. ФОТО

19-летний Александр Мустяце из села Крынки Херсонской области, который до сих пор числится в государственном реестре "Дети войны" как пропавший без вести, служит в российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба со ссылкой на данные инициативы Back to Ukraine.

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По информации инициативы, на своей странице в соцсетях молодой человек публиковал фотографии в военной форме с символикой Z, российским флагом, а также снимки с бандажом после вероятного ранения.

При этом страница Александра Мустяце не обновлялась с 16 ноября 2025 года. В Back to Ukraine предполагают, что он мог погибнуть, однако официального подтверждения этому нет.

Время, проведенное в оккупации, работает против наших детей

Николай Кулеба отметил, что дети, которых удается вернуть с временно оккупированных территорий, рассказывают о системной российской пропаганде еще с детского сада и школы.

По его словам, детей приучают к культу армии и убеждают, что Украина - враг.

"Для многих это может выглядеть как история о личном выборе. Но на самом деле она показывает, что происходит с украинскими детьми, которые годами остаются под российской оккупацией. Для ребенка, который годами живет только в такой реальности, война становится не просто нормой, а долгом. Именно поэтому время в оккупации работает против наших детей", - подчеркнул Кулеба.

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