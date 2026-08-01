Юноша из Херсонской области, который числился пропавшим без вести в реестре "Дети войны", служит в армии РФ, - Save Ukraine. ФОТО
19-летний Александр Мустяце из села Крынки Херсонской области, который до сих пор числится в государственном реестре "Дети войны" как пропавший без вести, служит в российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба со ссылкой на данные инициативы Back to Ukraine.
По информации инициативы, на своей странице в соцсетях молодой человек публиковал фотографии в военной форме с символикой Z, российским флагом, а также снимки с бандажом после вероятного ранения.
При этом страница Александра Мустяце не обновлялась с 16 ноября 2025 года. В Back to Ukraine предполагают, что он мог погибнуть, однако официального подтверждения этому нет.
Время, проведенное в оккупации, работает против наших детей
Николай Кулеба отметил, что дети, которых удается вернуть с временно оккупированных территорий, рассказывают о системной российской пропаганде еще с детского сада и школы.
По его словам, детей приучают к культу армии и убеждают, что Украина - враг.
"Для многих это может выглядеть как история о личном выборе. Но на самом деле она показывает, что происходит с украинскими детьми, которые годами остаются под российской оккупацией. Для ребенка, который годами живет только в такой реальности, война становится не просто нормой, а долгом. Именно поэтому время в оккупации работает против наших детей", - подчеркнул Кулеба.
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Прведу контраргумент на прикладі юнаків з тимчасово окупованого Бердянська, яких убили російські окупанти - це 16-річні підлітки-партизани Тигран Оганнісян (нар. 23 серпня 2006 р.) та Микита Ханганов (нар. 25 червня 2006 р.). Вони загинули 24 червня 2023 року під час стрілянини в центрі міста, вчинивши збройний опір загарбникам.
Перед смертю Тигран записав коротке відео, яке облетіло соцмережі, де він зі зброєю в руках сказав свої останні слова: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні!». Його друг Микита відповів: «Героям Слава!»