РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11002 посетителя онлайн
Новости Фото Возвращение детей из оккупации
8 190 51

Юноша из Херсонской области, который числился пропавшим без вести в реестре "Дети войны", служит в армии РФ, - Save Ukraine. ФОТО

19-летний Александр Мустяце из села Крынки Херсонской области, который до сих пор числится в государственном реестре "Дети войны" как пропавший без вести, служит в российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба со ссылкой на данные инициативы Back to Ukraine.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации инициативы, на своей странице в соцсетях молодой человек публиковал фотографии в военной форме с символикой Z, российским флагом, а также снимки с бандажом после вероятного ранения.

Save Ukraine: пропавший в реестре "Діти війни" юнак служить Росії

При этом страница Александра Мустяце не обновлялась с 16 ноября 2025 года. В Back to Ukraine предполагают, что он мог погибнуть, однако официального подтверждения этому нет.

Время, проведенное в оккупации, работает против наших детей

Николай Кулеба отметил, что дети, которых удается вернуть с временно оккупированных территорий, рассказывают о системной российской пропаганде еще с детского сада и школы.

По его словам, детей приучают к культу армии и убеждают, что Украина - враг.

"Для многих это может выглядеть как история о личном выборе. Но на самом деле она показывает, что происходит с украинскими детьми, которые годами остаются под российской оккупацией. Для ребенка, который годами живет только в такой реальности, война становится не просто нормой, а долгом. Именно поэтому время в оккупации работает против наших детей", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула 2358 детей с временно оккупированных территорий, - Лубинец

Пропавший парень из Херсонской области оказался в армии РФ — Save Ukraine
Пропавший парень из Херсонской области оказался в армии РФ — Save Ukraine

Автор: 

дети (7191) оккупация (10625) Кулеба Николай (74) Херсонская область (5985) Херсонский район (977) Крынки (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Навряд! Це швидще за все виховання в родині, а потім школа.
Прведу контраргумент на прикладі юнаків з тимчасово окупованого Бердянська, яких убили російські окупанти - це 16-річні підлітки-партизани Тигран Оганнісян (нар. 23 серпня 2006 р.) та Микита Ханганов (нар. 25 червня 2006 р.). Вони загинули 24 червня 2023 року під час стрілянини в центрі міста, вчинивши збройний опір загарбникам.
Перед смертю Тигран записав коротке відео, яке облетіло соцмережі, де він зі зброєю в руках сказав свої останні слова: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні!». Його друг Микита відповів: «Героям Слава!»
показать весь комментарий
01.08.2026 13:13 Ответить
+13
Краще б рятували українських дітей які гинуть під обстрілами.
показать весь комментарий
01.08.2026 12:55 Ответить
+11
Ну так 5 лет. Дети уже давно не детьми стали. А в условиях войны взросление вообще год за два идёт. Скоро целое поколение подрастет, которое и мира не видело.
показать весь комментарий
01.08.2026 13:00 Ответить

Загрузка...

 
 