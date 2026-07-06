Украина вернула 2358 детей с временно оккупированных территорий, - Лубинец

Украина уже вернула домой 2358 детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Telegram.

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"Украина вернула домой 2358 детей с ВОТ: борьба за каждого ребенка продолжается", — сообщил омбудсмен.

Также Лубинец рассказал журналистам телеканала FREEDOM о том, как проходит непростой процесс возвращения украинских детей из ВОТ и России.

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"Россия похищает и принудительно вывозит украинских детей еще с 2014 года. Это преступление и геноцид", — подчеркнул Лубинец.

"Вместе с международными партнерами мы ежедневно работаем над тем, чтобы вернуть каждого ребенка домой. Очень часто эта работа начинается с обращения родителей или родственников. Я лично веду переговоры, а наша команда делает все возможное, чтобы дети снова оказались рядом со своими семьями", — добавил омбудсмен.

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