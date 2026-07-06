2358 дітей Україна повернула з тимчасово окупованих територій, - Лубінець

Україна вже повернула додому 2358 дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у телеграмі.

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"2358 дітей Україна повернула додому з ТОТ: боротьба за кожну дитину триває", - повідомив омбудсман.

Такоє Лубінець розповів журналістам телеканалу FREEDOM про те, як відбувається непростий процес повернення українських дітей з ТОТ та Росії.

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Росія викрадає й примусово вивозить українських дітей ще з 2014 року. Це є злочином та геноцидом", - наголосив Лубінець.

"Разом із міжнародними партнерами ми щодня працюємо над тим, щоб повернути кожну дитину додому. Дуже часто ця робота починається зі звернення батьків чи рідних. Я особисто веду переговори, а наша команда робить усе можливе, щоб діти знову були поруч зі своїми родинами", - додав омбудсман.

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