2358 дітей Україна повернула з тимчасово окупованих територій, - Лубінець
Україна вже повернула додому 2358 дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у телеграмі.
"2358 дітей Україна повернула додому з ТОТ: боротьба за кожну дитину триває", - повідомив омбудсман.
Такоє Лубінець розповів журналістам телеканалу FREEDOM про те, як відбувається непростий процес повернення українських дітей з ТОТ та Росії.
Росія викрадає й примусово вивозить українських дітей ще з 2014 року. Це є злочином та геноцидом", - наголосив Лубінець.
"Разом із міжнародними партнерами ми щодня працюємо над тим, щоб повернути кожну дитину додому. Дуже часто ця робота починається зі звернення батьків чи рідних. Я особисто веду переговори, а наша команда робить усе можливе, щоб діти знову були поруч зі своїми родинами", - додав омбудсман.
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