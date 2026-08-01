Юнак із Херсонщини, який значився зниклим у реєстрі "Діти війни", служить в армії РФ, - Save Ukraine. ФОТО
19-річний Олександр Мустяце із села Кринки Херсонської області, який досі фігурує в державному реєстрі "Діти війни" як зниклий безвісти, служить у російській армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба з посиланням на дані ініціативи Back to Ukraine.
За інформацією ініціативи, на своїй сторінці в соцмережах юнак публікував фотографії у військовій формі із символікою Z, російським прапором, а також знімки з бандажем після ймовірного поранення.
Водночас сторінка Олександра Мустяце не оновлювалася з 16 листопада 2025 року. У Back to Ukraine припускають, що він міг загинути, однак офіційного підтвердження цьому немає.
Час в окупації працює проти наших дітей
Микола Кулеба зазначив, що діти, яких вдається повернути з тимчасово окупованих територій, розповідають про системну російську пропаганду ще з дитячого садка та школи.
За його словами, дітей привчають до культу армії та переконують, що Україна є ворогом.
"Для багатьох це може мати вигляд історії про особистий вибір. Але насправді вона показує, що відбувається з українськими дітьми, які роками залишаються під російською окупацією. Для дитини, яка роками живе лише в такій реальності, війна стає не просто нормою, а обов’язком. Саме тому час в окупації працює проти наших дітей", - наголосив Кулеба.
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