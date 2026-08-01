УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14029 відвідувачів онлайн
Новини Фото Повернення дітей з окупації
3 273 16

Юнак із Херсонщини, який значився зниклим у реєстрі "Діти війни", служить в армії РФ, - Save Ukraine. ФОТО

19-річний Олександр Мустяце із села Кринки Херсонської області, який досі фігурує в державному реєстрі "Діти війни" як зниклий безвісти, служить у російській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба з посиланням на дані ініціативи Back to Ukraine.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією ініціативи, на своїй сторінці в соцмережах юнак публікував фотографії у військовій формі із символікою Z, російським прапором, а також знімки з бандажем після ймовірного поранення.

Save Ukraine: зниклий у реєстрі "Діти війни" юнак служить Росії

Водночас сторінка Олександра Мустяце не оновлювалася з 16 листопада 2025 року. У Back to Ukraine припускають, що він міг загинути, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Час в окупації працює проти наших дітей

Микола Кулеба зазначив, що діти, яких вдається повернути з тимчасово окупованих територій, розповідають про системну російську пропаганду ще з дитячого садка та школи.

За його словами, дітей привчають до культу армії та переконують, що Україна є ворогом.

"Для багатьох це може мати вигляд історії про особистий вибір. Але насправді вона показує, що відбувається з українськими дітьми, які роками залишаються під російською окупацією. Для дитини, яка роками живе лише в такій реальності, війна стає не просто нормою, а обов’язком. Саме тому час в окупації працює проти наших дітей", - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2358 дітей Україна повернула з тимчасово окупованих територій, - Лубінець

Зниклий хлопець із Херсонщини опинився в армії РФ — Save Ukraine
Зниклий хлопець із Херсонщини опинився в армії РФ — Save Ukraine

Автор: 

діти (5684) окупація (7007) Кулеба Микола (70) Херсонська область (6855) Херсонський район (988) Кринки (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Краще б рятували українських дітей які гинуть під обстрілами.
показати весь коментар
01.08.2026 12:55 Відповісти
+4
Рашисти перетворили українського хлопця на чергового манкурта.
показати весь коментар
01.08.2026 13:04 Відповісти
+3
Ну так 5 лет. Дети уже давно не детьми стали. А в условиях войны взросление вообще год за два идёт. Скоро целое поколение подрастет, которое и мира не видело.
показати весь коментар
01.08.2026 13:00 Відповісти

Завантаження...

 
 