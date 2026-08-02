Утечка опасных химикатов произошла после российского обстрела на Полтавщине, — ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Полтавской области вследствие российского обстрела на объекте критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Спасатели уже устранили угрозу.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Произошла утечка химикатов
"Вследствие российского обстрела объекта критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки", — говорится в сообщении.
Угроза устранена
Сообщается, что на данный момент спасателями полностью ликвидирована угроза. Это позволило безопасно проводить дальнейшие работы.
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