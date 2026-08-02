Утечка опасных химикатов произошла после российского обстрела на Полтавщине, — ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Полтавской области вследствие российского обстрела на объекте критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Спасатели уже устранили угрозу.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Произошла утечка химикатов

"Вследствие российского обстрела объекта критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки", — говорится в сообщении.

Угроза устранена

Сообщается, что на данный момент спасателями полностью ликвидирована угроза. Это позволило безопасно проводить дальнейшие работы.

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